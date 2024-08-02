Beşiktaş'tan transfer açıklaması!

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Kılıç, transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulundu.
Kadir Kılıç, "Diyorlar ki Silva ile Immobile'ye yüksek ücret ödendi. Sıfır katkı veren Rebic'e nerede ise o kadar para verip gönderdik. Rafa Silva son 4 yılda 20 golün altına inmedi. Bizde gol kralı olursa sürpriz olmaz. Stoper, sağ bek, sol bek ve sağ açığa takviye yapacağız." ifadelerini kullandı.
Takımdan ayrılacaklar için de konuşan siyah-beyazlı idareci, Vincent Aboubakar ile yollarını ayırmak istediklerini söyledi.
Kadir Kılıç, "Kadroya neşteri vurduk, devam edeceğiz. Katkı veremeyen kim varsa gidecek. Bunlarından biri de Aboubakar. Hala kalmak istediğini söylüyor ama biz aynı kanıda değiliz" dedi.
Kadir Kılıç, "Diyorlar ki Silva ile Immobile'ye yüksek ücret ödendi. Sıfır katkı veren Rebic'e nerede ise o kadar para verip gönderdik. Rafa Silva son 4 yılda 20 golün altına inmedi. Bizde gol kralı olursa sürpriz olmaz. Stoper, sağ bek, sol bek ve sağ açığa takviye yapacağız." ifadelerini kullandı.
Takımdan ayrılacaklar için de konuşan siyah-beyazlı idareci, Vincent Aboubakar ile yollarını ayırmak istediklerini söyledi.
Kadir Kılıç, "Kadroya neşteri vurduk, devam edeceğiz. Katkı veremeyen kim varsa gidecek. Bunlarından biri de Aboubakar. Hala kalmak istediğini söylüyor ama biz aynı kanıda değiliz" dedi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU