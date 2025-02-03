Beşiktaş'tan stoper hamlesi: Jonathan Gradit

Beşiktaş, Lens forması giyen tecrübeli stoper Jonathan Gradit ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan stoper hamlesi: Jonathan Gradit
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03 Şubat 2025 14:10
Son güncelleme 03 Şubat 2025 14:14

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta rota Fransa'ya çevrildi. 

RMC Sport'un haberine göre; Siyah beyazlılar, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens'te forma giyen 32 yaşındaki stoper Jonathan Gradit ile ilgileniyor. 

SÖZLEŞMESİ 2026'YA KADAR DEVAM EDİYOR

Gradit'in kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam ediyor.

KARİYERİ

Tecrübeli savunmacı, daha önce Caen, Tours, Bordeaux ve Bayonne formalarını da giydi.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

Fransız stoperin güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak biliniyor.

15 MAÇTA GÖREV ALDI

Fransız savunma oyuncusu, bu sezon Lens forması ile 15 maça çıktı.

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