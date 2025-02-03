Beşiktaş'tan stoper hamlesi: Jonathan Gradit

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Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta rota Fransa'ya çevrildi.
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta rota Fransa'ya çevrildi.
RMC Sport'un haberine göre; Siyah beyazlılar, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens'te forma giyen 32 yaşındaki stoper Jonathan Gradit ile ilgileniyor.
SÖZLEŞMESİ 2026'YA KADAR DEVAM EDİYOR
Gradit'in kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam ediyor.
KARİYERİ
Tecrübeli savunmacı, daha önce Caen, Tours, Bordeaux ve Bayonne formalarını da giydi.
PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO
Fransız stoperin güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak biliniyor.
15 MAÇTA GÖREV ALDI
Fransız savunma oyuncusu, bu sezon Lens forması ile 15 maça çıktı.