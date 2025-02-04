Beşiktaş'tan Sörloth yalanlaması!

Beşiktaş, Alexander Sörloth ile anlaşıldığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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Beşiktaş'tan Sörloth yalanlaması!
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04 Şubat 2025 16:51
Son güncelleme 04 Şubat 2025 16:57
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, gündemdeki Alexander Sörloth için bir açıklama yaptı.

Siyah-beyazlılar, gündemde yer alan Sörloth ile anlaşıldığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüzün profesyonel futbolcu Alexander Sörloth'la anlaşmaya vardığı iddiasıyla yazılı ve görsel basınla sosyal medyada paylaşılan haberler gerçek dışıdır.

Kulübümüzün söz konusu futbolcu için herhangi bir girişimi olmamıştır.

Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız."

BİR ADIM GERİDEN?
BEŞİKTAŞ - SÖRLOTH HABERİ

Hürriyet gazetesindeki haberde, Beşiktaş'ın Atletico Madrid forması giyen Norveçli golcü ile el sıkıştığını öne sürülmüştü.

BU SEZON PERFORMANSI

Atletico Madrid'de bu sezon 29 maçta süre bulan Sörloth, 10 gol attı ve 2 asist yaptı.

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