Beşiktaş'tan son rötuşlar! 2-3 transfer...

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in İspanya kampı sonrası vereceği rapor transferde belirleyici olacak. Siyah-beyazlıların transfer planı netleşti.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan son rötuşlar! 2-3 transfer...
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23 Temmuz 2022 09:46
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken gözler teknik direktör Valerian Ismael'in raporuna çevrildi. Fransız teknik adam, İspanya kampı sonrasında görüşlerini yönetime bildirecek ve transferde son rötuşlar yapılacak.

BEŞİKTAŞ 2-3 TRANSFER DAHA YAPABİLİR

Siyah-beyazlı yönetim, Valerien Ismael'in raporu sonrasında transfer çalışmalarına yön verecek. Beşiktaş yönetiminin, İspanya kampı sonrasında 2-3 transfer hamlesi daha yapmayı planladığı öğrenildi.

ISMAEL NE DEMİŞTİ?

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ın teknik patronu, "Transferde aceleci davranmayacağız. Alternatifli bir kadro oluşturduk. İhtiyaca göre, bizi ikna eden transferler olursa gerçekleştirebiliriz" demişti.





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