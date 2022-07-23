BEŞİKTAŞ 2-3 TRANSFER DAHA YAPABİLİR

ISMAEL NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken gözler teknik direktör Valerian Ismael'in raporuna çevrildi. Fransız teknik adam, İspanya kampı sonrasında görüşlerini yönetime bildirecek ve transferde son rötuşlar yapılacak.Siyah-beyazlı yönetim, Valerien Ismael'in raporu sonrasında transfer çalışmalarına yön verecek. Beşiktaş yönetiminin, İspanya kampı sonrasında 2-3 transfer hamlesi daha yapmayı planladığı öğrenildi.Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ın teknik patronu, "Transferde aceleci davranmayacağız. Alternatifli bir kadro oluşturduk. İhtiyaca göre, bizi ikna eden transferler olursa gerçekleştirebiliriz" demişti.