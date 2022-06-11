Beşiktaş'tan Serdar Saatçı kararı!

Yeni sezonda şampiyonluğa odaklanan Beşiktaş, genç defans oyuncusu Serdar Saatçı ile ilgili kararını verdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Serdar Saatçı kararı!
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11 Haziran 2022 11:02
Beşiktaş'ta Hırvat stoper Domagoj Vida ile uzlaşma sağlanamadı ve futbolcu ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlılar, son dönemlerde parlayan isimlerden biri olan Serdar Saatçı ile ilgili kararını verdi.

BEŞİKTAŞ SERDAR SAATÇI KARARINI VERDİ

Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Beşiktaş, 19 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Ancak; futbolcunun tecrübe kazanması da çok önemseniyor.

BAŞKA TAKIMA KİRALANACAK

Buna göre; U-21 Milli Takımı'nda da oynayan Serdar Saatçı'nın tecrübe kazanması için başka bir takıma kiralanması fikrinin ağırlık kazandığı öğrenildi.



GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI VE AVRUPA HEDEFİ

Serdar Saatçı geçen sezon Beşiktaş'ta 15 maçta 1149 dakika süre aldı ve 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. Geride bıraktığımız günlerde kariyeri hakkında açıklamalar yapan futbolcu, Avrupa hayalini dile getirmişti.

Serdar Saatçı, "Hedefim her zamanki gibi Beşiktaş formasını en iyi şekilde temsil edebilmek. Avrupa her gencin hayalidir ve buna kulüp karar verir. Kulüp ne zaman beni hazır görürse, o zaman gerekeni yapar. İtalya, İngiltere, İskoçya liglerini beğeniyorum. İskoçya'nın da savunma ağırlıklı taktikleri oluyor. Beğendiğim ligler olarak bunları söyleyebilirim" demişti.



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