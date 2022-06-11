BEŞİKTAŞ SERDAR SAATÇI KARARINI VERDİ

BAŞKA TAKIMA KİRALANACAK

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI VE AVRUPA HEDEFİ

Beşiktaş'ta Hırvat stoper Domagoj Vida ile uzlaşma sağlanamadı ve futbolcu ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlılar, son dönemlerde parlayan isimlerden biri olan Serdar Saatçı ile ilgili kararını verdi.Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Beşiktaş, 19 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Ancak; futbolcunun tecrübe kazanması da çok önemseniyor.Buna göre; U-21 Milli Takımı'nda da oynayan Serdar Saatçı'nın tecrübe kazanması için başka bir takıma kiralanması fikrinin ağırlık kazandığı öğrenildi.Serdar Saatçı geçen sezon Beşiktaş'ta 15 maçta 1149 dakika süre aldı ve 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. Geride bıraktığımız günlerde kariyeri hakkında açıklamalar yapan futbolcu, Avrupa hayalini dile getirmişti.Serdar Saatçı, "Hedefim her zamanki gibi Beşiktaş formasını en iyi şekilde temsil edebilmek. Avrupa her gencin hayalidir ve buna kulüp karar verir. Kulüp ne zaman beni hazır görürse, o zaman gerekeni yapar. İtalya, İngiltere, İskoçya liglerini beğeniyorum. İskoçya'nın da savunma ağırlıklı taktikleri oluyor. Beğendiğim ligler olarak bunları söyleyebilirim" demişti.