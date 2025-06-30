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Beşiktaş'tan Osayi Samuel'in telefonuna ret!

Bright Osayi-Samuel, babasının Beşiktaş'tan haberi olmadan ekstra para istediğini söyleyerek Serdal Adalı'ndan yeni bir görüşme istedi ancak olumsuz yanıt aldı.

calendar 30 Haziran 2025 15:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan Osayi Samuel'in telefonuna ret!
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Beşiktaş'a transferi iptal olan Bright Osayi-Samuel, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı'dan imza için ricada bulundu ama bu istek kabul görmedi.

Siyah-beyazlılar Osayi-Samuel ile yıllığı 1.9 milyon eurodan 3 senelik anlaşma sağladı. 27 yaşındaki futbolcunun babası Nelson Osayi, siyah-beyazlılardan sezon başına 300 bin euro daha ücret istedi. Bunun üzerine Osayi'nin Beşiktaş'a transferi durduruldu.

Osayi'nin babasının ekstra ücret talebine sinirlenen başkan Serdal Adalı "Osayi Samuel'in babasının son anda değişen anlamsız istekleri nedeniyle transferi durdurma kararı aldık." sözleriyle transferi iptal etti.


Yaşananların ardından gazeteci Fatih Doğan, Osayi Samuel'in Serdal Adalı ile görüşerek "Babam benden habersiz aradı ve transferi bozdu, olanlardan haberim yok. Yeniden konuşalım." ricasında bulundu. Ancak Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Osayi'nin bu talebini kabul etmedi ve transfer görüşmelerinin sonlandığını yineledi.

BEŞİKTAŞ OLMADI BIRMINHGAM

Öte yandan İngiliz basını, Beşiktaş'ın transferini veto ettiği Bright Osayi-Samuel'in İngiltere Championship takımlarından Birmignhgam ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

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