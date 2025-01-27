Beşiktaş'tan Olivier Ntcham hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Samsunspor forması giyen Olivier Ntcham ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Olivier Ntcham hamlesi
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27 Ocak 2025 18:51
Son güncelleme 27 Ocak 2025 18:53
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni hedef ortaya çıktı.
Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş'ta hücum ve orta saha hattına takviye için rota Samsun'a döndü.

Foot Mercato'nun haberine göre Beşiktaş, Samsunspor'da forma giyen Oliver Ntcham'ı kadrosuna katmak istiyor.

Haberin detayında, siyah-beyazlı yönetimin, 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katabilmek için Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ı ikna etmesi gerektiği belirtildi.

BU SEZON NTCHAM

Oliver Ntcham bu sezon Samsunspor formasıyla 19 lig maçında 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

KARİYERİ

Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam eden Olivier Ntcham, daha önce Manchester City U23, Celtic, Swansea ve Genoa gibi takımların formalarını giydi.  

 

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