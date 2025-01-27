Beşiktaş'tan Olivier Ntcham hamlesi

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni hedef ortaya çıktı.
Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş'ta hücum ve orta saha hattına takviye için rota Samsun'a döndü.
Foot Mercato'nun haberine göre Beşiktaş, Samsunspor'da forma giyen Oliver Ntcham'ı kadrosuna katmak istiyor.
Haberin detayında, siyah-beyazlı yönetimin, 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katabilmek için Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ı ikna etmesi gerektiği belirtildi.
BU SEZON NTCHAM
Oliver Ntcham bu sezon Samsunspor formasıyla 19 lig maçında 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
KARİYERİ
Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam eden Olivier Ntcham, daha önce Manchester City U23, Celtic, Swansea ve Genoa gibi takımların formalarını giydi.
Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş'ta hücum ve orta saha hattına takviye için rota Samsun'a döndü.
Foot Mercato'nun haberine göre Beşiktaş, Samsunspor'da forma giyen Oliver Ntcham'ı kadrosuna katmak istiyor.
Haberin detayında, siyah-beyazlı yönetimin, 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katabilmek için Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ı ikna etmesi gerektiği belirtildi.
BU SEZON NTCHAM
Oliver Ntcham bu sezon Samsunspor formasıyla 19 lig maçında 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
KARİYERİ
Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam eden Olivier Ntcham, daha önce Manchester City U23, Celtic, Swansea ve Genoa gibi takımların formalarını giydi.