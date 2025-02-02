Beşiktaş'tan Monaco'ya gidiyor: Musrati!

Beşiktaş, Al Musrati'nin satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Monaco ile anlaşma sağladı.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Monaco'ya gidiyor: Musrati!
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02 Şubat 2025 11:16
Son güncelleme 02 Şubat 2025 11:38
Beşiktaş'ta Al Musrati ile yollar ayrılıyor. Siyah-beyazlılar, Al Musrati'nin transferi için Fransa'dan Monaco ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş ve Monaco arasında yapılan kiralık anlaşmada satın alma opsiyonu da yer alıyor. Monaco, Musrati için Beşiktaş'a kiralama bedeli ödeyecek. Musrati'nin satın alma opsiyonu ise 11 milyon euro olacak. Monaco ile Beşiktaş arasında yapılan anlaşmada 2 milyon euro'luk bonus maddesi de yer alıyor.

Musrati'nin transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Beşiktaş, 28 yaşındaki futbolcuyu geçen sezonun devre arasında Braga'dan kadrosuna katmıştı. Beşiktaş'ta 38 maçta süre bulan Musrati, 3 kez gol sevinci yaşadı.

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