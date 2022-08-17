Beşiktaş'tan kadın basketbola takviye

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, daha önce 3 sezon formasını terleten forvet oyuncusu Kübra Sevindik'i yeniden kadrosuna kattı.



Kulüpten yapılan açıklamada, 2022-2023 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, son olarak Hatay Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen Kübra Sevindik ile sözleşme imzaladı.



Beşiktaş'da daha önce 2016-2019 sezonlarında forma giyen Kübra, 36 yaşında ve 1.83 metre boyunda.





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