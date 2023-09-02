Şenol Güneş'in yaptığı açıklamalardan sonra kadrosuna stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta rota Isak Hien'e döndü.
TEKLİF DETAYLARI BELLİ OLDU
Sercan Dikme'nin haberine göre Beşiktaş, Hellas Verona forması giyen 24 yaşındaki İsveçli stoper Isak Hien için teklifini yaptı.
Beşiktaş'ın, Isak Hien için Verona'ya 6 Milyon Euro+sonraki satıştan %50 pay teklif ettiği söylendi.
33 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Hellas Verona formasıyla 33 resmi maça çıkan Isak Hien bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.
TEKLİF DETAYLARI BELLİ OLDU
Sercan Dikme'nin haberine göre Beşiktaş, Hellas Verona forması giyen 24 yaşındaki İsveçli stoper Isak Hien için teklifini yaptı.
Beşiktaş'ın, Isak Hien için Verona'ya 6 Milyon Euro+sonraki satıştan %50 pay teklif ettiği söylendi.
33 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Hellas Verona formasıyla 33 resmi maça çıkan Isak Hien bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.