Beşiktaş'tan Isak Hien teklifi

Beşiktaş transfer haberleri: Stoper arayışlarına devam eden Beşiktaş'ın, Hellas Verona forması giyen Isak Hien'e yaptığı teklif belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Beşiktaş'tan Isak Hien teklifi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Eylül 2023 11:38
Şenol Güneş'in yaptığı açıklamalardan sonra kadrosuna stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta rota Isak Hien'e döndü.

TEKLİF DETAYLARI BELLİ OLDU

Sercan Dikme'nin haberine göre Beşiktaş, Hellas Verona forması giyen 24 yaşındaki İsveçli stoper Isak Hien için teklifini yaptı.

Beşiktaş'ın, Isak Hien için Verona'ya 6 Milyon Euro+sonraki satıştan %50 pay teklif ettiği söylendi.

33 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Hellas Verona formasıyla 33 resmi maça çıkan Isak Hien bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery