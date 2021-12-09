Beşiktaş'tan Edin Terzic hamlesi!

Beşiktaş Yönetim, Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından ilk olarak Borussia Dortmund'dan Edin Terzic ile görüşme yaptı.

Slaven Bilic döneminde, Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak görev yapan Edin Terzic, Lucian Favre sonrasında Dortmund'da geçen sene A Takım'ı başına geçti. Marco Rose'un gelmesinin ardından yine yoluna teknik heyet sorumlusu olarak Dortmund'da görevine devam ediyor.

Dortmund ile 2025 yılına kadar sözleşmesi olan Edin Terzic, Beşiktaş'ın ilk temas ettiği isim oldu. A Spor'un haberine göre, Beşiktaşlı yöneticiler, Edin Terzic ile temasta bulundu.

Alman ekibinden 600 bin euro yıllık ücret alan Edin Terzic, Beşiktaş'ın teklifine teşekkür etti ve şu an için Dortmund'dan ayrılmayacağını belirtti.