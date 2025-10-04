Beşiktaş'tan derbiye prim!

Beşiktaş'ta bugün oynanacak Galatasaray için heyecan dorukta.
Siyah beyazlı yönetim de derbi galibiyeti kasanın ağzını açtı. Siyah beyazlı oyuncular, Galatasaray karşısında galip gelmeleri hâlinde özel prim kazanacak.
Prim sayesinde takımda motivasyon tavan yapmış durumda.
Beşiktaş Yönetimi, son iki maçtaki galibiyetlerin ardından Galatasaray derbisini de kazanıp araya moralle gitmenin hesaplarını yapıyor.
