Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir sağ bek transferini bitirdi.
Başakşehir Beşiktaş'tan Onur Bulut'u bonservisiyle kadrosuna kattı. İstanbul ekibi, Onur Bulut ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı.
BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?
Beşiktaş, Onur Bulut'u 2022-2023 sezonunun ara transfer döneminde Kayserispor'dan kadrosuna katmıştı. Beşiktaş'ta 50 maça çıkan Onur Bulut, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.
Başakşehir Beşiktaş'tan Onur Bulut'u bonservisiyle kadrosuna kattı. İstanbul ekibi, Onur Bulut ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı.
BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?
Beşiktaş, Onur Bulut'u 2022-2023 sezonunun ara transfer döneminde Kayserispor'dan kadrosuna katmıştı. Beşiktaş'ta 50 maça çıkan Onur Bulut, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.
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