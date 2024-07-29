Beşiktaş'tan Başakşehir'e transfer!

RAMS Başakşehir, Beşiktaş'ın sağ beki Onur Bulut'u transfer etti. Turuncu-Lacivertliler, Onur Bulut ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan Başakşehir'e transfer!
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29 Temmuz 2024 13:25
Son güncelleme 29 Temmuz 2024 13:38
Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir sağ bek transferini bitirdi.

Başakşehir Beşiktaş'tan Onur Bulut'u bonservisiyle kadrosuna kattı. İstanbul ekibi, Onur Bulut ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı.

BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?

Beşiktaş, Onur Bulut'u 2022-2023 sezonunun ara transfer döneminde Kayserispor'dan kadrosuna katmıştı. Beşiktaş'ta 50 maça çıkan Onur Bulut, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.

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