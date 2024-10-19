Beşiktaş'tan açıklama: 'Zorbalık, kibir ve küfre yer yok'

Beşiktaş, Bahçelievler Belediyespor ile oynanan Sultanlar Ligi voleybol maçı sırasında yaşanan olaylar sonrası açıklama yaptı.



Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Spor salonlarında zorbalık, kibir ve küfre yer yok!" başlığı kullanıldı.



İşte Beşiktaş'ın yaptığı açıklama:



"Beşiktaş Kadın Voleybol Takımımız ile Bahçelievler Belediyesi Kadın Voleybol Takımı arasında oynanan karşılaşmanın ikinci setinde salona gelen Bahçelievler Belediye Başkanı ve korumalarının saldırgan, sportmenliğe yakışmayan tutumunu şiddetle kınıyoruz.



Salona girer girmez protokol tribününde büyük bir kibirle kendisinin neden kapıda karşılanmadığını sorgulayan, ardından tahrik edici ve tehditkar tavırlarıyla yöneticilerimize gösterdiği kaba davranışlarla ortamı geren, küfür eden, korumalarının müdahalesi neticesinde yöneticilerimizin yaralanmasına neden olan Bahçelievler Belediye Başkanı ve korumalarını kınıyoruz.



Ne yazık ki kadın ve çocukların izleyici olarak bulunduğu bir ortamda bu hoyrat davranışlarıyla spor etik ve ahlakından uzaklaşmışlardır. Yaşattıkları kaos nedeniyle maçın yaklaşık 40 dakika duraklamasına neden olmuşlardır. Hiçbir şekilde spor sahalarında küfür, zorbalık ve hakarete yer yoktur.



Yaşanan saldırıyla ilgili Türkiye Voleybol Federasyonu'na gerekli şikayeti yapacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."



