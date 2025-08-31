Beşiktaş'ta yolcu: Kenny Arroyo

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer'in gönderilip Sergen Yalçın'ın göreve getirilmesinin ardından transferde gelecek oyuncular kadar gönderilecek oyuncular konusunda da gaza basıldı.
TEKLİFLERİ REDDEDİLSE DE YILMADILAR
Bu kapsamda en net talip 19 yaşındaki Ekvadorlu kanat Keny Arroyo'ya oldu.
Yaklaşık bir hafta önce Brezilya ekibi Cruzeiro'nun teklifine Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, ret yanıtını verdi.
Genç yıldız adayının bonservisinin yarısını elinde bulunduran siyah-beyazlılar'da Sergen Yalçın'ın göreve gelip oyuncuyu veto etmesinin ardından ise bu transferde yeniden gelişme yaşandı.
ANLAŞMA SAĞLANDI
A Spor'un haberine göre Cruzeiro, son derece istekli olduğu Arroyo için bir teklif daha yaptı ve Beşiktaş ile anlaşma sağladı.
Transferin bedeli 7 milyon euro olarak belirtildi.
Resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor
PAYLAŞIM KRİZİ
Cruzeiro'nun kadrosuna katmak istediği Beşiktaşlı Keny Arroyo, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
19 yaşındaki genç futbolcu, instagram hesabından Cruzeiro'nun mavi-beyazlı renkleriyle paylaşım yaptı ve "Tic tac" ifadesini kullandı.
Beşiktaş'ta performansıyla beğenilmeyen Arroyo, bu paylaşımıyla siyah-beyazlı taraftarları kızdırdı.
Beşiktaşlı Keny Arroyo, Cruzeiro'ya transferi için paylaşım yaptı. pic.twitter.com/Z7x5GXONkq
