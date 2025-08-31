Beşiktaş'ta yolcu: Kenny Arroyo

31 Ağustos
Başakşehir-Eyüpspor
19:00
31 Ağustos
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
19:00
31 Ağustos
Alanyaspor-Beşiktaş
21:30
31 Ağustos
Trabzonspor-Samsunspor
21:30
31 Ağustos
Keçiörengücü-Arca Çorum FK
0-06'
31 Ağustos
Pendikspor-Sivasspor
19:00
31 Ağustos
A.Demirspor-Amed Sportif
21:30
31 Ağustos
Serik Belediyespor-Bodrum FK
21:30
31 Ağustos
Wolfsburg-Mainz 05
1-011'
31 Ağustos
B. Dortmund-Union Berlin
18:30
31 Ağustos
FC Köln-Freiburg
20:30
31 Ağustos
Brighton-M.City
0-141'
31 Ağustos
N. Forest-West Ham United
0-041'
31 Ağustos
Liverpool-Arsenal
18:30
31 Ağustos
Aston Villa-C.Palace
21:00
31 Ağustos
Celta Vigo-Villarreal
18:00
31 Ağustos
Real Betis-Athletic Bilbao
20:00
31 Ağustos
Espanyol-Osasuna
20:30
31 Ağustos
Rayo Vallecano-Barcelona
22:30
31 Ağustos
Genoa-Juventus
19:30
31 Ağustos
Torino-Fiorentina
19:30
31 Ağustos
Inter-Udinese
21:45
31 Ağustos
Lazio-Verona
21:45
31 Ağustos
Angers-Rennes
0-142'
31 Ağustos
Le Havre-Nice
18:15
31 Ağustos
AS Monaco-Strasbourg
18:15
31 Ağustos
Paris FC-Metz
18:15
31 Ağustos
Lyon-Marsilya
21:45
31 Ağustos
Fortuna Sittard-NEC Nijmegen
3-2
31 Ağustos
S. Rotterdam-Feyenoord
0-253'
31 Ağustos
PEC Zwolle-FC Utrecht
0-253'
31 Ağustos
NAC Breda-Alkmaar
17:45
31 Ağustos
Kaiserslautern-Darmstadt
3-1
31 Ağustos
Magdeburg-Greuther Fürth
4-5
31 Ağustos
Dynamo Dresden-Schalke 04
0-1
31 Ağustos
Gent-Club Brugge
1-190'
31 Ağustos
OH Leuven-Standard Liege
17:00
31 Ağustos
Union St.Gilloise-Anderlecht
19:30
31 Ağustos
Genk-Zulte Waregem
20:15
31 Ağustos
Austria Wien-Altach
18:00
31 Ağustos
Hartberg-Rapid Wien
18:00
31 Ağustos
WSG Tirol-Wolfsberger AC
18:00
31 Ağustos
Lausanne-St. Gallen
1-279'
31 Ağustos
Young Boys-Lugano
17:30
31 Ağustos
Servette-FC Luzern
17:30
31 Ağustos
Tondela-Estoril
17:30
31 Ağustos
Alverca-Benfica
20:00
31 Ağustos
Santa Clara-Estrela da Amadora
22:30
31 Ağustos
Rio Ave-Braga
22:30
31 Ağustos
Akron Togliatti-Baltika
0-2
31 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Samara
2-0DA
31 Ağustos
CSKA Moskova-FC Krasnodar
18:00
31 Ağustos
Dynamo Makhachkala-Dinamo Moscow
20:30

Beşiktaş'ta yolcu: Kenny Arroyo

Beşiktaş'ın genç kanat oyuncusu Kenny Arroyo için Cruziro ile anlaşma sağlandı. Transferin önümüzdeki günlerde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

31 Ağustos 2025 16:16
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta yolcu: Kenny Arroyo
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer'in gönderilip Sergen Yalçın'ın göreve getirilmesinin ardından transferde gelecek oyuncular kadar gönderilecek oyuncular konusunda da gaza basıldı.

TEKLİFLERİ REDDEDİLSE DE YILMADILAR

Bu kapsamda en net talip 19 yaşındaki Ekvadorlu kanat Keny Arroyo'ya oldu.


Yaklaşık bir hafta önce Brezilya ekibi Cruzeiro'nun teklifine Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, ret yanıtını verdi.

Genç yıldız adayının bonservisinin yarısını elinde bulunduran siyah-beyazlılar'da Sergen Yalçın'ın göreve gelip oyuncuyu veto etmesinin ardından ise bu transferde yeniden gelişme yaşandı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

A Spor'un haberine göre Cruzeiro, son derece istekli olduğu Arroyo için bir teklif daha yaptı ve Beşiktaş ile anlaşma sağladı.

Transferin bedeli 7 milyon euro olarak belirtildi.

Resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor

 PAYLAŞIM KRİZİ

Cruzeiro'nun kadrosuna katmak istediği Beşiktaşlı Keny Arroyo, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

19 yaşındaki genç futbolcu, instagram hesabından Cruzeiro'nun mavi-beyazlı renkleriyle paylaşım yaptı ve "Tic tac" ifadesini kullandı.

Beşiktaş'ta performansıyla beğenilmeyen Arroyo, bu paylaşımıyla siyah-beyazlı taraftarları kızdırdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
7 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
8 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
9 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
10 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
11 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
12 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
13 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
14 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
