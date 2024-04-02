Beşiktaş'ta yeni transferlerin kaynağı belirlendi

Gelecek sezonun çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bonservis ile transfer edeceği oyuncuların kaynaklarını satacakları isimlerden çıkaracak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta yeni transferlerin kaynağı belirlendi
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02 Nisan 2024 09:39
Yenilenmiş ve güçlü bir kadro ile gelecek sezona başlama planları yapan Beşiktaş yönetimi, yaz transfer döneminde en az 4 yabancı, 6 yerli ile minimum 10 takviye yapmayı istiyor.

SATILACAK OYUNCULAR KAYNAK OLACAK

Araştırmalarına şimdiden başlayan siyah-beyazlılar, bu transferlerde ağırlığı sözleşmesi bitecek oyunculara verdi.

Bonservisle alınacak futbolcular ise nokta atışı olacak.

Bu isimlerin kaynağını da Valentin Rosier, Vincent Aboubakar, Jackson Muleka gibi satış ihtimali olan oyuncular üzerinden sağlanacak.

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