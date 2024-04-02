Beşiktaş'ta yeni transferlerin kaynağı belirlendi

Yenilenmiş ve güçlü bir kadro ile gelecek sezona başlama planları yapan Beşiktaş yönetimi, yaz transfer döneminde en az 4 yabancı, 6 yerli ile minimum 10 takviye yapmayı istiyor.
SATILACAK OYUNCULAR KAYNAK OLACAK
Araştırmalarına şimdiden başlayan siyah-beyazlılar, bu transferlerde ağırlığı sözleşmesi bitecek oyunculara verdi.
Bonservisle alınacak futbolcular ise nokta atışı olacak.
Bu isimlerin kaynağını da Valentin Rosier, Vincent Aboubakar, Jackson Muleka gibi satış ihtimali olan oyuncular üzerinden sağlanacak.
SATILACAK OYUNCULAR KAYNAK OLACAK
Araştırmalarına şimdiden başlayan siyah-beyazlılar, bu transferlerde ağırlığı sözleşmesi bitecek oyunculara verdi.
Bonservisle alınacak futbolcular ise nokta atışı olacak.
Bu isimlerin kaynağını da Valentin Rosier, Vincent Aboubakar, Jackson Muleka gibi satış ihtimali olan oyuncular üzerinden sağlanacak.
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