Beşiktaş'ta yeni bir joker; Tayfur Bingöl!

Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a transfer olarak hayalini gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı futbolcu, Beşiktaş'ta başarılı ve kalıcı olmak istiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta yeni bir joker; Tayfur Bingöl!
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14 Eylül 2022 12:00
Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinden biri olan Tayfur Bingöl, siyah-beyazlı takıma katılarak hayalini gerçekleştirdi. Bingöl, siyah-beyazlı takımda vazgeçilmez oyunculardan biri olmak istiyor.

TAYFUR BİNGÖL, TARAFTARA HAYRAN KALDI

Başakşehir karşılaşmasında 79. dakikada Berkay Vardar'ın yerine oyuna giren Bingöl, stadı dolduran taraftarların kendisine olan ilgisinden memnun kaldı. Ancak; oyuncu yenilgi sebebiyle burukluk yaşadı.

ÇOK AMAÇLI BİR OYUNCU

Tayfur Bingöl, sağ bek mevkisinin dışında sağ açık ve sol açıkta oynayabiliyor. 29 yaşındaki futbolcuyu teknik direktör Valerien Ismael ihtiyaca göre değerlendirecek. Ismael, böylece yeni jokerini de bulmuş oldu. 



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