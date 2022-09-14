TAYFUR BİNGÖL, TARAFTARA HAYRAN KALDI

ÇOK AMAÇLI BİR OYUNCU

Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinden biri olan Tayfur Bingöl, siyah-beyazlı takıma katılarak hayalini gerçekleştirdi. Bingöl, siyah-beyazlı takımda vazgeçilmez oyunculardan biri olmak istiyor.Başakşehir karşılaşmasında 79. dakikada Berkay Vardar'ın yerine oyuna giren Bingöl, stadı dolduran taraftarların kendisine olan ilgisinden memnun kaldı. Ancak; oyuncu yenilgi sebebiyle burukluk yaşadı.Tayfur Bingöl, sağ bek mevkisinin dışında sağ açık ve sol açıkta oynayabiliyor. 29 yaşındaki futbolcuyu teknik direktör Valerien Ismael ihtiyaca göre değerlendirecek. Ismael, böylece yeni jokerini de bulmuş oldu.