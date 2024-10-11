Beşiktaş'ta Yasin Özcan yeniden radarda!

Beşiktaş, Kasımpaşa forması giyen Yasin Özcan'ı yeniden gündemine aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'ta Yasin Özcan yeniden radarda!
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11 Ekim 2024 11:04
Beşiktaş'ta ara transfer dönemi öncesi Kasımpaşa forması giyen 18 yaşındaki Yasin Özcan'ı yeniden radarına aldı.

Kasımpaşa'da yer alan 18 yaşındaki genç futbolcu, hem sol bek hem de stoperde görev alabiliyor. 

Sezon başında da siyah-beyazlıların sıkı takibinde olan ve gündeme alınan Yasin, Kasımpaşa'da 8 maçta 694 dakika oynadı.
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