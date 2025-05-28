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Beşiktaş'ta transfer stratejisi değişti: O isim askıya alındı!

Bajo ile anlaşma noktasına gelen Beşiktaş'ın gelen taraftar tepkisi sonrası bu transferi şimdilik askıya aldığı ve artık her mevki için daha kariyerli oyuncular ile görüşüleceği öğrenildi.

calendar 28 Mayıs 2025 09:28 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2025 09:45
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta transfer stratejisi değişti: O isim askıya alındı!
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Süper Lig'de son oynadığı Rizespor maçını kaybeden Beşiktaş'ta transferle ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

BAJO TRANSFERİ ASKIYA ALINDI

Beşiktaş bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Gambiyalı ön libero Mahmudu Bajo'nun kulübü Dunajska Streda ile anlaşma sağlamış ve 20 yaşındaki oyuncunun menajeri geçtiğimiz gün son detayları görüşmek için İstanbul'a geldi. Ancak iç sahada alınan Rizespor yenilgisi sonrası gelen tepkiler nedeniyle bu transferin şimdilik askıya alındığı öğrenildi.

KALİTELİ İSİMLER GELECEK

Taraftarların Galatasaray ve Fenerbahçe ile mücadele edebilecek bir kadro talep etmeleri sonrası yönetimin yatırım transferi olarak düşündüğü Bajo'dan şu an için vazgeçtiği ve transfer politikasında değişikliğe gitme kararı aldığı da gelen haberler arasında.

Yönetimin, Slovak ekibinde forma giyen Bajo'nun pozisyonu ve diğer bölgeler için artık daha bilinen isimlerle temasa geçeceği ve eksik bölgelerin daha kariyerli isimlerle doldurulacağı da gelen bilgiler arasında. 


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