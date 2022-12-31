Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl göreve hazır

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı durumuna düşen Valentin Rosier'in yokluğunda sağ bekte Tayfur Bingöl yer alacak.



Ligin 17. haftasında oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde forma Tayfur'un olacak. Adeta bir joker gibi tüm mevkiilerde oynayabilen tecrübeli futbolcuya teknik heyet de çok güveniyor.



29 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar Beşiktaş'ta 10 maçta süre aldı.





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