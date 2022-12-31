Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl göreve hazır

Beşiktaş'ta Valentin Rosier'in cezalı duruma düşmesinin ardından Kasımpaşa maçında sağ bekte Tayfur Bingöl forma giyecek.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl göreve hazır
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31 Aralık 2022 14:05
Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı durumuna düşen Valentin Rosier'in yokluğunda sağ bekte Tayfur Bingöl yer alacak.

Ligin 17. haftasında oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde forma Tayfur'un olacak. Adeta bir joker gibi tüm mevkiilerde oynayabilen tecrübeli futbolcuya teknik heyet de çok güveniyor.

29 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar Beşiktaş'ta 10 maçta süre aldı.

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