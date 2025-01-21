Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldıktan sonra başlayan teknik direktör arayışı, tecrübeli isim Ole Gunnar Solskjaer ile sonuçlandı
YARDIMCI ANTRENÖR OLARAK GÖREV YAPACAK
2 Aralık'tan bu yana geçici olarak görevi yürüten Serdar Topraktepe'nin ise yeni dönemde nasıl bir rol üstleneceği merak konusuydu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Topraktepe, Solskjaer'in Beşiktaş'ı tanıma ve adapte olma sürecinde yardımcı antrenör olarak görev yapacak
10 GÜNLÜK SÜREÇ SONRASI TOPRAKTEPE'NİN ROLÜ NETLİK KAZANACAK
Siyah-beyazlılarda yaklaşık 10 günlük bir süreçte Solskjaer'e destek olacak olan Topraktepe'nin, bu sürecin ardından kulüp içindeki rolü netlik kazanacak. Başkan Serdal Adalı ile yapılacak görüşmelerde, deneyimli teknik adamın geleceği hakkında nihai karar verilecek. Topraktepe'nin, kulüp bünyesinde farklı bir görevde yer alması veya yeni bir göreve getirilmesi gibi çeşitli senaryolar gündeme gelebilir.
Beşiktaş'ta Solskjaer ve Serdar Topraktepe işbirliği
Beşiktaş'ta Sedar Topraktepe, yaklaşık 10 gün boyunca Solskjaer'e yardımcı antrenörlük yapmaya devam edecek.
Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldıktan sonra başlayan teknik direktör arayışı, tecrübeli isim Ole Gunnar Solskjaer ile sonuçlandı
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