Beşiktaş'ta sol bek harekatı!

Ligde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş 'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, LASK takımında forma giyen Amerikalı George Bello'yu gündemine aldı.



HIZIYLA DİKKAT ÇEKİYOR



Genç futbolcu, yaşına rağmen tecrübe kokan hareketleri, hız ve teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Hızlı çıkışları ve savunma becerileriyle tanınan 22 yaşındaki oyuncu, hem sol bekte, hem de hücumda etkili olan oyuncu, kariyeriyle iyi bir profil çiziyor.





DEĞERİ 2 MİLYON



Avusturya ekibi LASK, Bello için 2 milyon euro istiyor.



SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALANABİLİR



Bello'ya siyah-beyazlı formayı giydirebilmek için kurmaylar harekete geçerken, satış opsiyonlu kiralama düşünüldüğü aktarıldı.



SÖZLEŞMESİ 2026'DA SONA ERECEK



Haziran 2026 da sözleşmesi sona erecek genç futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda 16 maça çıkıp 1345 dakika süre aldı 1 asistlik skor katkısı verdi.









