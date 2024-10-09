Beşiktaş'ta sıkıntı solda!

Yeni sezona Giovanni van Bronckhorst yönetiminde başlayan Beşiktaş geride kalan yaklaşık 2 aylık süreçte 12 resmi maça çıkarken 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
SOL KANATTA SIKINTI
Siyah-beyazlılar, bu maçlarda rakip ağları 29 kez havalandırdı, kalesinde ise 16 gol gördü. Son 6 müsabakada ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan siyah-beyazlı takımda sol kanatta yaşanan sıkıntı dikkat çekiyor.
İLK TERCİH SEMİH
Teknik patron Giovanni van Bronckhorst sezon başından bu yana sol kulvarda denediği hiçbir oyuncudan istediği verimi alamadı. Hollandalı hocanın sol kanatta şans verdiği ilk isim Semih Kılıçsoy oldu. Semih ilk 4 maçta 11'de görev yaparken 2 asiste imza attı ancak golle buluşamadı.
GÖREV YAPAN İSİMLER
Hollandalı teknik adam, sol kulvarda Semih'ten sonra Rafa Silva, Milot Rashica, Joao Mario ve son olarak Ernest Muçi'yi görevlendirdi. Ancak bu oyuncular da beklentilere tam olarak yanıt veremedi. Rafa Silva sol kulvarda 2 maçta görev yaparken etkisiz kaldı. Rashica, Joao Mario ve Muçi de bu bölgede fazla varlık gösteremedi.
Giovanni van Bronckhorst'un milli aradan sonra sol kulvarda yeniden Semih Kılıçsoy'a şans vermesi bekleniyor. Semih bu pozisyonda başarıyı yakalarsa sol kanattaki sorun çözülecek. Aksi halde Hollandalı hocanın arayışları devam edecek.
SOL KANATTA SIKINTI
Siyah-beyazlılar, bu maçlarda rakip ağları 29 kez havalandırdı, kalesinde ise 16 gol gördü. Son 6 müsabakada ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan siyah-beyazlı takımda sol kanatta yaşanan sıkıntı dikkat çekiyor.
İLK TERCİH SEMİH
Teknik patron Giovanni van Bronckhorst sezon başından bu yana sol kulvarda denediği hiçbir oyuncudan istediği verimi alamadı. Hollandalı hocanın sol kanatta şans verdiği ilk isim Semih Kılıçsoy oldu. Semih ilk 4 maçta 11'de görev yaparken 2 asiste imza attı ancak golle buluşamadı.
GÖREV YAPAN İSİMLER
Hollandalı teknik adam, sol kulvarda Semih'ten sonra Rafa Silva, Milot Rashica, Joao Mario ve son olarak Ernest Muçi'yi görevlendirdi. Ancak bu oyuncular da beklentilere tam olarak yanıt veremedi. Rafa Silva sol kulvarda 2 maçta görev yaparken etkisiz kaldı. Rashica, Joao Mario ve Muçi de bu bölgede fazla varlık gösteremedi.
Giovanni van Bronckhorst'un milli aradan sonra sol kulvarda yeniden Semih Kılıçsoy'a şans vermesi bekleniyor. Semih bu pozisyonda başarıyı yakalarsa sol kanattaki sorun çözülecek. Aksi halde Hollandalı hocanın arayışları devam edecek.