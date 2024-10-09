Beşiktaş'ta sıkıntı solda!

Beşiktaş'ın hocası Giovanni van Bronckhorst sol kulvarda Semih Kılıçsoy, Rafa Silva, Milot ve Joao Mario'dan sonra Ernest Muçi'den de verim alamadı. Yıldız oyuncuların performansı beklentileri karşılayamadı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; bjk.com.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta sıkıntı solda!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ekim 2024 08:08
Yeni sezona Giovanni van Bronckhorst yönetiminde başlayan Beşiktaş geride kalan yaklaşık 2 aylık süreçte 12 resmi maça çıkarken 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

SOL KANATTA SIKINTI

Siyah-beyazlılar, bu maçlarda rakip ağları 29 kez havalandırdı, kalesinde ise 16 gol gördü. Son 6 müsabakada ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan siyah-beyazlı takımda sol kanatta yaşanan sıkıntı dikkat çekiyor.

İLK TERCİH SEMİH

Teknik patron Giovanni van Bronckhorst sezon başından bu yana sol kulvarda denediği hiçbir oyuncudan istediği verimi alamadı. Hollandalı hocanın sol kanatta şans verdiği ilk isim Semih Kılıçsoy oldu. Semih ilk 4 maçta 11'de görev yaparken 2 asiste imza attı ancak golle buluşamadı.

GÖREV YAPAN İSİMLER

Hollandalı teknik adam, sol kulvarda Semih'ten sonra Rafa Silva, Milot Rashica, Joao Mario ve son olarak Ernest Muçi'yi görevlendirdi. Ancak bu oyuncular da beklentilere tam olarak yanıt veremedi. Rafa Silva sol kulvarda 2 maçta görev yaparken etkisiz kaldı. Rashica, Joao Mario ve Muçi de bu bölgede fazla varlık gösteremedi.

Giovanni van Bronckhorst'un milli aradan sonra sol kulvarda yeniden Semih Kılıçsoy'a şans vermesi bekleniyor. Semih bu pozisyonda başarıyı yakalarsa sol kanattaki sorun çözülecek. Aksi halde Hollandalı hocanın arayışları devam edecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery