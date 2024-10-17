Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'a Avrupa teklifi

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'a bu yaz dönemi içerisinde Milan ve Everton, Kılıçsoy için somut teklifler sundu fakat Siyah Beyazlı yönetim tarafından reddedildi.
Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, geçen sezon gösterdiği performansla bu sezon da aynı başarıyı sürdürmeyi planlıyordu. Ancak, yeni teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un göreve gelmesiyle birlikte Kılıçsoy'un durumu önemli ölçüde değişti ve memnuniyetsizlik hissi artmaya başladı. Bu yaz dönemi içerisinde Milan ve Everton, Kılıçsoy için somut teklifler sundu. Beşiktaşlı taraftarlar, genç oyuncunun geleceği hakkında endişe duymaya başladı.
Semih Kılıçsoy, bu sezon özellikle bir sorunla karşı karşıya ve bu sorun, en önemli pozisyonda yaşanıyor. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ile ilgili. Burada söz konusu olan, kesinlikle kişisel anlaşmazlıklar değil, tamamen sportif meseleler.
SADECE 4 MAÇ İLK 11'DE
Giovanni van Bronckhorst'un daha çok tek dokunuş futbolu oynatması ve PSG ile ilgili son zamanlarda adı geçen Semih Kılıçsoy'un, topu arkadaşına pas vermektense bir saniye daha fazla tutmayı seven bir oyuncu olması, ikisinin bir ortak noktada buluşmasını zorlaştırıyor. Bu durum, Kılıçsoy'un bugüne kadar aldığı süreyle de kendini gösteriyor. Şu ana kadar yalnızca on resmi maçta, 425 dakikadan biraz fazla süre aldı ve bunların sadece dörtünde ilk 11'de yer aldı.
GELİŞİMİ İÇİN İLK 11 ŞART!
Henüz 19 yaşında olan Kılıçsoy ve çevresi, tam da bu dönemde düzenli olarak ilk 11'de yer alarak süre almanın, gelişiminde bir sonraki adımı atması için gerekli olduğunu düşünüyor. Ancak van Bronckhorst'un yönetiminde bunun sürekli olarak mümkün olmadığı değerlendiriliyor.
SEMİH KILIÇSOY MİLAN VE EVERTON'UN TAKİBİNDE
Milan'ın Beşiktaş'a yaklaşık on iki milyon Euro değerinde bir teklif sunduğu iddia ediliyor. Everton'un teklifi de benzer bir seviyedeydi. Ancak Beşiktaş, Avrupa'nın üst liglerinden gelen bu teklifleri kabul etmeyi hiçbir zaman düşünmedi.
BEŞİKTAŞ, SEMİH KILIÇSOY İÇİN TRANSFER KOŞULLARINI BELİRLEDİ
Beşiktaş, Kılıçsoy'un transferi için 25 ile 30 milyon Euro arasında bir bonservis ücreti talep ediyor. Eğer bu üst düzey yetenek için durum değişmezse, mevcut koşullarda değişim ciddi bir konu haline gelebilir. Milan ve Everton, oyuncuyu transfer etmek için tekliflerini önemli ölçüde artırmak zorunda kalacak.
Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, geçen sezon gösterdiği performansla bu sezon da aynı başarıyı sürdürmeyi planlıyordu. Ancak, yeni teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un göreve gelmesiyle birlikte Kılıçsoy'un durumu önemli ölçüde değişti ve memnuniyetsizlik hissi artmaya başladı. Bu yaz dönemi içerisinde Milan ve Everton, Kılıçsoy için somut teklifler sundu. Beşiktaşlı taraftarlar, genç oyuncunun geleceği hakkında endişe duymaya başladı.
Semih Kılıçsoy, bu sezon özellikle bir sorunla karşı karşıya ve bu sorun, en önemli pozisyonda yaşanıyor. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ile ilgili. Burada söz konusu olan, kesinlikle kişisel anlaşmazlıklar değil, tamamen sportif meseleler.
SADECE 4 MAÇ İLK 11'DE
Giovanni van Bronckhorst'un daha çok tek dokunuş futbolu oynatması ve PSG ile ilgili son zamanlarda adı geçen Semih Kılıçsoy'un, topu arkadaşına pas vermektense bir saniye daha fazla tutmayı seven bir oyuncu olması, ikisinin bir ortak noktada buluşmasını zorlaştırıyor. Bu durum, Kılıçsoy'un bugüne kadar aldığı süreyle de kendini gösteriyor. Şu ana kadar yalnızca on resmi maçta, 425 dakikadan biraz fazla süre aldı ve bunların sadece dörtünde ilk 11'de yer aldı.
GELİŞİMİ İÇİN İLK 11 ŞART!
Henüz 19 yaşında olan Kılıçsoy ve çevresi, tam da bu dönemde düzenli olarak ilk 11'de yer alarak süre almanın, gelişiminde bir sonraki adımı atması için gerekli olduğunu düşünüyor. Ancak van Bronckhorst'un yönetiminde bunun sürekli olarak mümkün olmadığı değerlendiriliyor.
SEMİH KILIÇSOY MİLAN VE EVERTON'UN TAKİBİNDE
Milan'ın Beşiktaş'a yaklaşık on iki milyon Euro değerinde bir teklif sunduğu iddia ediliyor. Everton'un teklifi de benzer bir seviyedeydi. Ancak Beşiktaş, Avrupa'nın üst liglerinden gelen bu teklifleri kabul etmeyi hiçbir zaman düşünmedi.
BEŞİKTAŞ, SEMİH KILIÇSOY İÇİN TRANSFER KOŞULLARINI BELİRLEDİ
Beşiktaş, Kılıçsoy'un transferi için 25 ile 30 milyon Euro arasında bir bonservis ücreti talep ediyor. Eğer bu üst düzey yetenek için durum değişmezse, mevcut koşullarda değişim ciddi bir konu haline gelebilir. Milan ve Everton, oyuncuyu transfer etmek için tekliflerini önemli ölçüde artırmak zorunda kalacak.