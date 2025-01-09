Beşiktaş'ta Semih'i kaos vurdu

Beşiktaş'taki krizler en çok Semih Kılıçsoy'u etkiledi. Yedek kaldı, kanatta oynadı, süresi azaldı. Yaşanan sıkıntılı dönemde performansı düştü.

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Beşiktaş'ta Semih'i kaos vurdu
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09 Ocak 2025 10:30
Beşiktaş'ın büyük umutlar beslediği, sezon başında 9 numaralı formanın teslim edildiği Semih Kılıçsoy'un suskunluğu sürüyor.

Van Bronckhorst'un döneminde kilolu olduğu gerekçesiyle yedekte kalan, bu sezon genelde kanat forvet olarak kullanılan 19 yaşındaki futbolcunun gol sayılarında büyük çıkış yaşadığı geçen sezona göre düşüş görüldü.

Semih geçen sezonun ikinci yarısında takımın bankosu haline gelmişti. Sezonu 24'ü ilk 11 olmak üzere 33 maç ve 2095 dakikada 11 gol 3 asistle tamamlayan genç yıldız 139.6 dakikada bir skor katkısına yapmayı başarmıştı. 

GEÇEN SEZONLA FARK BÜYÜK

Semih Kılıçsoy bu sezon ise şimdiye dek 16'sı ilk 11'de olmak üzere 25 maçta 1491 dakika forma giydi, 2 gol atıp 3 de asist yaptı; 298.2 dakikada bir skor katkısı verebildi.

Yönetim-teknik adam kaoslarından olumsuz etkilendiği gözüken genç futbolcunun yıldızını parlatıp rekor fiyata satma planı da bu süreçte ağır darbe aldı. (Kaynak: Nefes Gazetesi)
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