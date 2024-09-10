Beşiktaş'ta Semih antrenmana çıkmadı!

Beşiktaş'ta salı günü yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Semih Kılıçsoy katılmadı.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Semih antrenmana çıkmadı!
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10 Eylül 2024 15:39
Beşiktaş, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına salı günü yaptığı antrenmanla devam etti.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Semih Kılıçsoy, yapılan antrenmanda yer almadı. Semih Kılıçsoy'un daha önce kasık ağrısı olduğunu Milli Takım açıklamıştı. Semih bugün de (salı) tedbir amaçlı antrenmanda yer almadı.

19 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacağının hafta içinde netlik kazanması bekleniyor.

Beşiktaş, Trabzonspor ile 15 Eylül'de deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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