Beşiktaş'ta yönetim, alınan karar sonrası seçim tarihini Galatasaray derbisinin ardından belirlemeye hazırlanıyor.
Beşiktaş Kulübü, 6 Ekim tarihinde yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, en geç aralık ayının başında olmak üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı düzenleme kararı almıştır. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın hangi tarihte gerçekleştirileceği önümüzdeki hafta düzenlenecek basın toplantısında ilan edilecektir" ifadelerini kullanarak seçime gidileceğini duyurmuştu. Ancak seçimle ilgili olarak bir tarih açıklanmaması, kafalarda soru işaretleri yarattı.
Beşiktaş Kulübü, 6 Ekim tarihinde yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, en geç aralık ayının başında olmak üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı düzenleme kararı almıştır. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın hangi tarihte gerçekleştirileceği önümüzdeki hafta düzenlenecek basın toplantısında ilan edilecektir" ifadelerini kullanarak seçime gidileceğini duyurmuştu. Ancak seçimle ilgili olarak bir tarih açıklanmaması, kafalarda soru işaretleri yarattı.