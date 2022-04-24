Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Beşiktaş'ta ilk hedef savunmayı takviye etmek. Siyah-Beyazlı yönetimin şu anda 4 ismi listesine eklediği öğrenildi.



Bu isimlerin Portekiz devi Benfica formasını giyen Jan Vertonghen, Fransız temsilcisi Stasbourg'tan Alexander Djiku, Hollanda ekibi Vitesse'ten Riechedly Bazoer ve Alman temsilcisi Hertha Berlin'den Niklas Stark olduğu öğrenildi.



Stark ve Bazoer'in sözleşmesi sezon sonunda biterken, Djiku ve Vertonghen'in kulüpleriyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.



Siyah-Beyazlılar'ın Fransız teknik direktörü Valerien Ismael'in de bu 4 stoperle ilgili gerekli araştırmaları yaptığı, tecrübeli hocanın tercih önceliğine göre görüşmelerin şekilleneceği öğrenildi.



Ismael'in Domagoj Vida'nın takımda kalmasını istediği, Welinton'a ise sıcak bakmadığı da gelen bilgiler arasında. Kara Kartal, Vida'nın sözleşmesini uzatmak için önümüzdeki hafta görüşmelere başlayacak. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması bekleniyor.







