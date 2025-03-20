Beşiktaş'ta savunmada kriz!

Beşiktaş'ta derbi öncesi savunma hattında derinlik problemi yaşanıyor 5 futbolcudan sadece Svensson'un derbiye yetişmesi bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta savunmada kriz!
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20 Mart 2025 10:21
Son iki maçından yenilgiyle ayrılan Beşiktaş'ta mevcutta sakatlık problemi olan 6 futbolcu var. Bunların 5'i defans oyuncusu, diğeri ise kaleci.

Necip Uysal, Emrecan Terzi, Bakhtiyor Zaynutdinov, Jonas Svensson ve Felix Uduokhai'nin sakatlıklarıyla stoper, sol bek ve sağ bek pozisyonları alternatifsiz kaldı.

SVENSSON YETİŞİYOR

Svensson'un 29 Mart'ta oynanacak Galatasaray maçına kadar iyileşip açığını kapatması beklenirken diğer oyuncuların bu mücadelede forma giyemeyeceği belirtildi.
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