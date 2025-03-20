Beşiktaş'ta savunmada kriz!

Son iki maçından yenilgiyle ayrılan Beşiktaş'ta mevcutta sakatlık problemi olan 6 futbolcu var. Bunların 5'i defans oyuncusu, diğeri ise kaleci.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Necip Uysal, Emrecan Terzi, Bakhtiyor Zaynutdinov, Jonas Svensson ve Felix Uduokhai'nin sakatlıklarıyla stoper, sol bek ve sağ bek pozisyonları alternatifsiz kaldı.
SVENSSON YETİŞİYOR
Svensson'un 29 Mart'ta oynanacak Galatasaray maçına kadar iyileşip açığını kapatması beklenirken diğer oyuncuların bu mücadelede forma giyemeyeceği belirtildi.
Necip Uysal, Emrecan Terzi, Bakhtiyor Zaynutdinov, Jonas Svensson ve Felix Uduokhai'nin sakatlıklarıyla stoper, sol bek ve sağ bek pozisyonları alternatifsiz kaldı.
SVENSSON YETİŞİYOR
Svensson'un 29 Mart'ta oynanacak Galatasaray maçına kadar iyileşip açığını kapatması beklenirken diğer oyuncuların bu mücadelede forma giyemeyeceği belirtildi.