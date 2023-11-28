Beşiktaş'ta sakatlık krizi genç isme şans doğurdu!

Beşiktaş'ta Club Brugge maçı öncesi Amartey ve Bailly sakat, Necip Uysal ise cezalı durumda. Beşiktaş'ta tek stoperi orjin olan isim Omar Colley kaldı. Bu durum genç oyuncu Aytuğ Kömeç'e şans olarak dönebilir.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Beşiktaş'ta sakatlık krizi genç isme şans doğurdu!
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28 Kasım 2023 08:53
Beşiktaş, Samsunspor galibiyetiyle deplasmandaki 3 puan hasretine son verdi. Şimdi gözler Konferans Ligi'nde Club Brugge ile oynanacak karşılaşmaya çevrildi.

Necip kırmızı görmüştü

Club Brugge maçı öncesi Amartey ve Bailly'nin sakatlıkları devam ediyor. Rıza Çalımbay'ı sıkıntıya sokan asıl konu ise Necip Uysal'ın cezalı olması. Tecrübeli oyuncu, gruptaki son Bodo mücadelesinde 90+3'te ikinci sarıyı görüp oyundan atılmıştı.

Aytuğ forma giyebilir

Çalımbay'ın elinde Omar Colley dışında stoper kalmadı. 19 yaşındaki altyapı oyuncusu Aytuğ Kömeç'e şans doğabilir. Diğer alternatif ise orta sahadan ya da beklerden bir oyuncuyu savunmanın merkezine kaydırmak. 



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