Beşiktaş'ta sakat isimlerin son durumu belli oldu!

Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçta sakatlanan Gabriel Paulista için resmi siteden açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Gaziantep FK ile oynadığı müsabakada, sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Gabriel Paulista'nın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol uyluk üst arka adalesi gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Gabriel Paulista'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
DERBİYE HAZIR OLACAK
Paulista'nın, Konyaspor ve Lyon maçlarını kaçırması, Galatasaray derbisinde ise hazır olması bekleniyor.
MERT VE MUSTAFA YETİŞECEK
A Milli Takım'da Mert Günok da kadrodan çıkarıldı. UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmalar için İstanbul'da kampa giren A Millî Takımımız'da yapılan sağlık kontrollerinin ardından Mert Günok, kadrodan çıkarıldı.
Mert'in tedavisi Beşiktaş'ta devam edecek. Mustafa Hekimoğlu da Ümit Milli Takım'dan sakatlığı sebebiyle çıkarılmıştı. 2 futbolcunun da milli arada tedavi görüp Konyaspor maçına yetişmeleri bekleniyor.
Yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Gaziantep FK ile oynadığı müsabakada, sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Gabriel Paulista'nın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol uyluk üst arka adalesi gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Gabriel Paulista'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
DERBİYE HAZIR OLACAK
Paulista'nın, Konyaspor ve Lyon maçlarını kaçırması, Galatasaray derbisinde ise hazır olması bekleniyor.
MERT VE MUSTAFA YETİŞECEK
A Milli Takım'da Mert Günok da kadrodan çıkarıldı. UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmalar için İstanbul'da kampa giren A Millî Takımımız'da yapılan sağlık kontrollerinin ardından Mert Günok, kadrodan çıkarıldı.
Mert'in tedavisi Beşiktaş'ta devam edecek. Mustafa Hekimoğlu da Ümit Milli Takım'dan sakatlığı sebebiyle çıkarılmıştı. 2 futbolcunun da milli arada tedavi görüp Konyaspor maçına yetişmeleri bekleniyor.