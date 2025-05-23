Beşiktaş'ta Rafa Silva kararı!

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Rafa Silva, tartışmasız takımın en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başardı.
Yunanistan ligi ekiplerinden AEK, Portekizli yıldızı renklerine bağlamak için harekete geçmeye hazırlanıyor.
OLE'DEN İZİN ÇIKMADI
Siyah-beyazlıların kapısını çalmayı planlayan AEK'ya, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den ise net bir mesaj gitti. Norveçli çalıştırıcının hem Rafa Silva hem de vatandaşı Gedson Fernandes'in kesinlikle satılmasını istemediği öğrenildi.
Yunanistan ligi ekiplerinden AEK, Portekizli yıldızı renklerine bağlamak için harekete geçmeye hazırlanıyor.
OLE'DEN İZİN ÇIKMADI
Siyah-beyazlıların kapısını çalmayı planlayan AEK'ya, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den ise net bir mesaj gitti. Norveçli çalıştırıcının hem Rafa Silva hem de vatandaşı Gedson Fernandes'in kesinlikle satılmasını istemediği öğrenildi.
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