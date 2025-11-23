Beşiktaş'ta penaltı itirazı!

Beşiktaş, Samsunspor karşılaşmasında penaltı bekledi.
Beşiktaş, karşılaşmanın 36. dakikada Toni Borevkovic ile Tammy Abraham arasındaki mücadelenin ardından penaltı bekledi. Beşiktaşlı oyuncular, bu pozisyonda elle oynama itirazında bulundu.
Hakem Atilla Karaoğlan, gelen uyarının ardından VAR'a gitti ve pozisyonu ekranda izledi.
Hakem Karaoğlan, pozisyonu izledikten sonra oyunun taç atışı ile devam etmesini istedi.
Beşiktaşlı tribünler ve taraftarlar, devam kararına tepki gösterdi.
