Beşiktaş'ta, Osman Bukari bütçeyi aştı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer listesinin başlarında gelen Osman Bukari için istenilen bonservis el yaktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta, Osman Bukari bütçeyi aştı
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31 Aralık 2023 11:01
Son güncelleme 31 Aralık 2023 11:09
Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor.

Siyah-beyazlıların Futbol Koordinatörü Samet Aybaba geçtiğimiz günlerde Kızılyıldız ile Partizan arasında oynanan karşılaşmayı Sırbistan'da takip etmişti.

7 MİLYON İSTENDİ

Burada stoper izlediğini belirten Aybaba, gözüne sağ kanat oyuncusu Osman Bukari'yi de kestirdi.

Ancak 25 yaşındaki Ganalı futbolcu için kulübünün 7 milyon Euro bonservis telaffuz etmesi, girişim yapılmadan oyuncunun gündemden çıkarılmasına neden oldu.

22 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Kızılyıldız formasıyla 22 resmi maça çıkan Osman Bukari bu karşılaşmalarda 7 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.

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