Beşiktaş'ta orta sahaya genç Hollandalı

Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Hollanda'dan "voetbalzone.nl" sitesinin haberine göre; Beşiktaş, PSV Eindhoven'ın 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Joey Veerman için temaslarını sürdürüyor.
1.85 boyundaki merkez orta saha oyuncusu, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilendiğini itiraf etmişti. Beşiktaş'ın amacı bu transferi kiralık olarak bitirmek.
DURUMU BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro civarında olan 24 yaşındaki Hollandalı oyuncu Joey Veerman'a başka taliplerin de olduğu öğrenildi. Önümüzdeki sezon yeniden yapılanmaya gidecek PSV'de Veerman'ın durumu belirsizliğini koruyor. Beşiktaş'ta bu durumu değerlendirerek oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışacak
49 MAÇTA 9 GOL
Bu sezon PSV'de 49 maça çıkan Veerman bu karşılaşmalarda 9 gol 14 asistlik katkı sağladı.
1.85 boyundaki merkez orta saha oyuncusu, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilendiğini itiraf etmişti. Beşiktaş'ın amacı bu transferi kiralık olarak bitirmek.
DURUMU BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro civarında olan 24 yaşındaki Hollandalı oyuncu Joey Veerman'a başka taliplerin de olduğu öğrenildi. Önümüzdeki sezon yeniden yapılanmaya gidecek PSV'de Veerman'ın durumu belirsizliğini koruyor. Beşiktaş'ta bu durumu değerlendirerek oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışacak
49 MAÇTA 9 GOL
Bu sezon PSV'de 49 maça çıkan Veerman bu karşılaşmalarda 9 gol 14 asistlik katkı sağladı.