Beşiktaş'ta orta sahaya genç Hollandalı

Beşiktaş PSV'nin 24 yaşındaki orta sahası Joey Veerman'ı kadrosuna katmak istiyor. Veerman, Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilendiğini itiraf etmişti.

, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ta orta sahaya genç Hollandalı
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27 Mayıs 2023 12:41
Son güncelleme 27 Mayıs 2023 12:51
Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Hollanda'dan "voetbalzone.nl" sitesinin haberine göre; Beşiktaş, PSV Eindhoven'ın 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Joey Veerman için temaslarını sürdürüyor.

1.85 boyundaki merkez orta saha oyuncusu, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilendiğini itiraf etmişti. Beşiktaş'ın amacı bu transferi kiralık olarak bitirmek.

DURUMU BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro civarında olan 24 yaşındaki Hollandalı oyuncu Joey Veerman'a başka taliplerin de olduğu öğrenildi. Önümüzdeki sezon yeniden yapılanmaya gidecek PSV'de Veerman'ın durumu belirsizliğini koruyor. Beşiktaş'ta bu durumu değerlendirerek oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışacak

49 MAÇTA 9 GOL

Bu sezon PSV'de 49 maça çıkan Veerman bu karşılaşmalarda 9 gol 14 asistlik katkı sağladı. 

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