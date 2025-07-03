Tammy Abraham transferini bitiren Beşiktaş, yine bir dünya yıldızı ile anlaşma zemini arıyor. İngiliz devi Manchester United ile sözleşmesi sona erdiği için yollarını ayıran 33 yaşındaki Christian Eriksen için siyah-beyazlılar harekete geçti.
SOLSKJAER'DEN OLUMLU RAPOR
Hem orta sahada hem de 10 numarada forma giyebilen Danimarkalı yıldızı takımında görmeyi çok isteyen teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetime olumlu bir rapor sundu. Oyuncunun çok yönlü olması büyük bir avantaj olarak gösteriliyor.
MENAJERİ İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ
Son 3 sezondur İngiliz devinde forma giyen Eriksen'e bonservis bedeli ödemeyeceği için makul düzeyde bir imza parasını gözden çıkartan siyah-beyazlılar, oyuncuya ise 2 senelik bir sözleşme önerdi.
Kendisiyle ilgilenen diğer takımları da dinleyen 33 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a sıcak baktığı öğrenilirken ilerleyen günlerde Danimarkalı yıldızın menajeri İstanbul'a davet edilecek.
Son detayları konuşacak olan siyah-beyazlılar oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.
FUTBOLA 259 GÜN ARA
Eriksen futbol hayatının en iyi döneminde beklenmedik bir rahatsızlık geçirmişti.
EURO 2020'de Danimarka'nın Finlandiya ile oynadığı mücadelenin 43. dakikasında bir süre kalbi duran ve hemen hayata döndürülen Eriksen, 259 gün futbola ara vermiş ve ardından sahalara dönmüştü.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Eriksen geçen sezon 35 resmi maçta forma giyerken 5 gol ve 6 asist kaydetti.
SOLSKJAER'DEN OLUMLU RAPOR
Hem orta sahada hem de 10 numarada forma giyebilen Danimarkalı yıldızı takımında görmeyi çok isteyen teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetime olumlu bir rapor sundu. Oyuncunun çok yönlü olması büyük bir avantaj olarak gösteriliyor.
MENAJERİ İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ
Son 3 sezondur İngiliz devinde forma giyen Eriksen'e bonservis bedeli ödemeyeceği için makul düzeyde bir imza parasını gözden çıkartan siyah-beyazlılar, oyuncuya ise 2 senelik bir sözleşme önerdi.
Kendisiyle ilgilenen diğer takımları da dinleyen 33 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a sıcak baktığı öğrenilirken ilerleyen günlerde Danimarkalı yıldızın menajeri İstanbul'a davet edilecek.
Son detayları konuşacak olan siyah-beyazlılar oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.
FUTBOLA 259 GÜN ARA
Eriksen futbol hayatının en iyi döneminde beklenmedik bir rahatsızlık geçirmişti.
EURO 2020'de Danimarka'nın Finlandiya ile oynadığı mücadelenin 43. dakikasında bir süre kalbi duran ve hemen hayata döndürülen Eriksen, 259 gün futbola ara vermiş ve ardından sahalara dönmüştü.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Eriksen geçen sezon 35 resmi maçta forma giyerken 5 gol ve 6 asist kaydetti.