Beşiktaş'ta Ndidi'nin durumu hakkında ilk bilgi geldi

Beşiktaş 'ın Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, Güney Afrika ile oynanan milli maçta sakatlığı sebebiyle oyuna devam edememişti.

Siyah-beyazlı camiada endişe yaratan bu gelişmenin ardından, kulübe ilk bilgiler ulaşmaya başladı.

Alınan bilgilere göre, Ndidi'nin sakatlığının ciddi olmadığı ifade edildi. Nijerya Futbol Federasyonu yetkililerinden gelen ilk raporda, oyuncunun durumunun kontrol amaçlı değişiklik olduğu, önemli bir sağlık problemi yaşamadığı belirtildi.

Ndidi'nin İstanbul'a dönüşünde Beşiktaş sağlık ekibi tarafından detaylı kontrolleri yapılacak. Yapılacak tetkikler sonrası yıldız oyuncunun durumu netlik kazanacak ve sahalardan ne kadar uzak kalacağı belirlenecek.

Siyah-beyazlı yönetim ve teknik heyet, Ndidi'nin ciddi bir sakatlık yaşamamış olmasından dolayı rahat bir nefes almış durumda. Ancak kesin sonuçlar yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.