Beşiktaş'ta Mert Günok'a yeni sözleşme teklifi

Beşiktaş'ta tecrübeli kaleci Mert Günok ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Sabah'ın haberine göre; sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mert Günok ile yola devam edilecek.
35 yaşındaki milli eldiveni kaybetmek istemeyen Serdal Adalı yönetimi, teknik direktör konusuna resmiyet kazandırdıktan sonra Mert Günok ile de masaya oturarak sözleşmesini uzatacak.
Bu sezon çıktığı 21 maçta 28 gol yiyen Mert Günok, 7 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.
Sabah'ın haberine göre; sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mert Günok ile yola devam edilecek.
35 yaşındaki milli eldiveni kaybetmek istemeyen Serdal Adalı yönetimi, teknik direktör konusuna resmiyet kazandırdıktan sonra Mert Günok ile de masaya oturarak sözleşmesini uzatacak.
Bu sezon çıktığı 21 maçta 28 gol yiyen Mert Günok, 7 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.