Beşiktaş'ta Matias Vargas'a onay çıktı!

Beşiktaş'a menajerler aracılığıyla önerilen Çin Ligi ekibi Shanghai Port'un Arjantinli sol kanat oyuncusu Matias Vargas için karar verildi. Teknik ekip, 27 yaşındaki 1,68'lik futbolcuya onay verdi, temaslar başlayacak.
GERİ DÖNÜŞE OLUMLU BAKIYOR
Çin temsilcisiyle sözleşmesi yıl sonunda bitecek olan tecrübeli futbolcunun, Türkiye'ye geri dönmeye olumlu baktığı bildirildi. Süper Lig'de daha önce 2021-22 sezonunda kiralık olarak Adana Demirspor forması giyen Vargas, sonrasında 4 milyon Euro bedelle Espanyol'dan Çin'e gönderilmişti.
35 MAÇTA, 29 GOLE KATKI
Shanghai Port'ta bu sezon 35 karşılaşmada görev alan yetenekli oyuncu, 15 gol ve 14 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 5 milyon Euro bandında bulunan Vargas, sol kanat ve forvet arkası bölgelerinde de görev yapabiliyor.
GERİ DÖNÜŞE OLUMLU BAKIYOR
Çin temsilcisiyle sözleşmesi yıl sonunda bitecek olan tecrübeli futbolcunun, Türkiye'ye geri dönmeye olumlu baktığı bildirildi. Süper Lig'de daha önce 2021-22 sezonunda kiralık olarak Adana Demirspor forması giyen Vargas, sonrasında 4 milyon Euro bedelle Espanyol'dan Çin'e gönderilmişti.
35 MAÇTA, 29 GOLE KATKI
Shanghai Port'ta bu sezon 35 karşılaşmada görev alan yetenekli oyuncu, 15 gol ve 14 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 5 milyon Euro bandında bulunan Vargas, sol kanat ve forvet arkası bölgelerinde de görev yapabiliyor.