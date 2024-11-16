Beşiktaş'ta Matias Vargas'a onay çıktı!

Çin Ligi ekibi Shanghai Port'la sözleşmesi yıl sonunda bitecek olan Arjantinli sol kanat Matias Vargas'a teknik ekipten onay çıktı. 27 yaşındaki 1,68'lik futbolcu için temaslar başlayacak. Başarılı oyuncu, Türkiye'ye dönmeye olumlu bakıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Matias Vargas'a onay çıktı!
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16 Kasım 2024 10:17
Beşiktaş'a menajerler aracılığıyla önerilen Çin Ligi ekibi Shanghai Port'un Arjantinli sol kanat oyuncusu Matias Vargas için karar verildi. Teknik ekip, 27 yaşındaki 1,68'lik futbolcuya onay verdi, temaslar başlayacak.

GERİ DÖNÜŞE OLUMLU BAKIYOR

Çin temsilcisiyle sözleşmesi yıl sonunda bitecek olan tecrübeli futbolcunun, Türkiye'ye geri dönmeye olumlu baktığı bildirildi. Süper Lig'de daha önce 2021-22 sezonunda kiralık olarak Adana Demirspor forması giyen Vargas, sonrasında 4 milyon Euro bedelle Espanyol'dan Çin'e gönderilmişti.

35 MAÇTA, 29 GOLE KATKI

Shanghai Port'ta bu sezon 35 karşılaşmada görev alan yetenekli oyuncu, 15 gol ve 14 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 5 milyon Euro bandında bulunan Vargas, sol kanat ve forvet arkası bölgelerinde de görev yapabiliyor. 

 
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