Beşiktaş'ta Larin'e ıslıklı veda

Beşiktaş'ın Konyaspor ile karşı karşıya geldiği maçta etkisiz bir oyun ortaya koyan Cyle Larin'e taraftarlartan tepki geldi.



Beşiktaş'ta bu sezon sözleşmesi sona erecek isimler arasında yer alan ve henüz siyah-beyazlı kulüple anlaşma sağlayamayan Cyle Larin oyundan alınırken seyirciler tarafından yuhalandı.



60. dakikada yerini Güven Yalçın'a bırakan Kanadalı oyuncu kulübeye gelirken, Beşiktaşlı taraftarlar yuhalayarak tepki gösterdi.





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