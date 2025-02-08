Beşiktaş'ta kulübede yabancı yok!

Süper Lig'de Sivasspor ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Siyah-beyazlıların Sivas'ta yedek kulübesinde yabancı bir futbolcu yer almıyor.
Beşiktaş'ın Sivas'taki yedek kulübesi şu isimlerden oluşuyor:
Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Arda Berk Özüarap.
Beşiktaş'ın Sivasspor karşısındaki ilk 11'i:
Siyah-beyazlıların Sivas'ta yedek kulübesinde yabancı bir futbolcu yer almıyor.
Beşiktaş'ın Sivas'taki yedek kulübesi şu isimlerden oluşuyor:
Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Arda Berk Özüarap.
Beşiktaş'ın Sivasspor karşısındaki ilk 11'i: