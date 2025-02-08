Beşiktaş'ta kulübede yabancı yok!

Süper Lig'de Sivasspor ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta yedek kulübesinde yabancı bir futbolcu yer almadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta kulübede yabancı yok!
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08 Şubat 2025 18:05
Son güncelleme 08 Şubat 2025 18:07
Süper Lig'de Sivasspor ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı.

Siyah-beyazlıların Sivas'ta yedek kulübesinde yabancı bir futbolcu yer almıyor.

Beşiktaş'ın Sivas'taki yedek kulübesi şu isimlerden oluşuyor:

Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Arda Berk Özüarap.

Beşiktaş'ın Sivasspor karşısındaki ilk 11'i:




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