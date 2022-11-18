Beşiktaş'ta kiralık oyuncular yüzleri güldürdü

Beşiktaş'tan kiralanan 10 genç oyuncu, gösterdiği performanslarla kulüpte yüzleri güldürmeyi başardı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
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Beşiktaş'ta kiralık oyuncular yüzleri güldürdü
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18 Kasım 2022 10:09
Beşiktaş'ta sezon başında kiralık giden oyunculardan çoğunun şans bulması siyah beyazlıları mutlu etti.

İşte Beşiktaş'ın kiralık gönderdiği 10 genç futbolcunun performansı:

Kartal Kayra Yılmaz: Ümraniye ile ligde 13 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

Kerem Kalafat: Şu an sakat olsa da Rize'yle 1'i kupada, 11 maçta şans buldu.

Ajdin Hasic: Göztepe ile 5 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol attı.

Abdullah Aydın: 1. Lig'de Keçiörengücü ile 6 maça çıktı.

Atakan Üner: Lig'de Afyonspor ile 12 müsabakada forma giydi.

Ahmet Gülay: Alanyaspor ile ligde 1, kupada 1 müsabakada görev yaptı.

Bilal Ceylan: Nazilli ile 6 maça çıktı.

Erdoğan Kaya: Serik Belediyespor ile 8 maçta oynadı.

Emre Yıldız: Elazığ ile 1 maça çıktı.

Emirhan Delibaş: Şu an sakat, Göztepe'de 1 maçta görev yaptı.

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