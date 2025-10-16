16 Ekim
Palmeiras-Red Bull Bragantino
5-1
16 Ekim
Botafogo RJ-Flamengo
0-3
16 Ekim
Mirassol-Internacional
3-1
16 Ekim
Fortaleza-Vasco da Gama
0-2
16 Ekim
Santos FC-Corinthians
3-1
16 Ekim
Atletico MG-Cruzeiro
1-1

Beşiktaş'ta Jurasek yerine sol bek harekatı!

Beşiktaş, David Jurasek yerine sol bek Utrecht'ten Faslı sol bek Souffian El Karouani'yi listesine yazdı.

Beşiktaş, David Jurasek'te beklediğini bulamadı. Benfica'dan kiralanan Çekyalı sol bek, performansıyla teknik heyetin gözüne giremeyince, yönetim yeni bir ismi gündemine aldı.

LİSTEDE 1 NUMARA

Devre arasında Benfica'ya gönderilmesi planlanan Jurasek'in yerine Hollanda ekibi Utrecht'ten Faslı sol bek Souffian El Karouani listenin 1 numarasına yazıldı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Utrecht ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 24 yaşındaki savunmacı, yeni kontratta anlaşamadı. Siyahbeyazlı yönetim uygun bir bonservis bedeliyle transferi noktalamak istiyor.

PERFORMANSI

Jurasek'in devre arasında Benfica'ya geri gönderilmesi halinde El Karouani için harekete geçilecek. 1.78 boyundaki El Karouani, bu sezon 16 maça çıkarken, 2 gol, 8 asist katkısıyla dikkatleri üzerine çekti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
