Beşiktaş'ta Josef de Souza sakatlandı

Süper Lig'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta sakatlık yaşandı.



Siyah-beyazlı takımın orta sahasının önemli isimlerinden Josef de Souza, sol arka adalesinde yaşadığı sorun nedeniyle ilk yarının sonlarına doğru oyundan çıktı.



Josef de Souza'nın oyundan çıkmasının ardından 45. dakikada Atiba Hutchinson yerine giren isim oldu.



İlk yarının sona ermesinin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Atiba'nın yanına geldi ve tecrübeli isimle kısa bir toplantı yaptı.





İLGİLİ VİDEO