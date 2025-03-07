Beşiktaş'ta Joao Mario, Solskjaer ile kendine geldi!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Joao Mario, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile kendine geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Joao Mario, Solskjaer ile kendine geldi!
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07 Mart 2025 08:33
Son güncelleme 07 Mart 2025 08:38

Beşiktaş'ta Joao Mario, Giovanni van Bronckhorst döneminde istenilen performansı vermemişti. Takımın başına Norveçli çalıştırıcı Ole Gunnar Solskjaer'in gelişiyle birlikte Portekizli oyuncu adeta küllerinden yeniden doğdu. 

SADECE 1 ASİST YAPTI

Van Bronckhorst döneminde 12 maça çıkan ve 736 dakika sahada kalan 32 yaşındaki oyuncu, sadece 1 asist yapabilmişti.

OLE GUNNAR SOLSKJAER FARKI

Ole'yle ise şu ana kadar 9 karşılaşmada Beşiktaş formasını terleten Mario, 4 kez gol sevinci yaşadı. 

 

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