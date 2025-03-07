Beşiktaş'ta Joao Mario, Solskjaer ile kendine geldi!

Beşiktaş'ta Joao Mario, Giovanni van Bronckhorst döneminde istenilen performansı vermemişti. Takımın başına Norveçli çalıştırıcı Ole Gunnar Solskjaer'in gelişiyle birlikte Portekizli oyuncu adeta küllerinden yeniden doğdu.



SADECE 1 ASİST YAPTI



Van Bronckhorst döneminde 12 maça çıkan ve 736 dakika sahada kalan 32 yaşındaki oyuncu, sadece 1 asist yapabilmişti.



OLE GUNNAR SOLSKJAER FARKI



Ole'yle ise şu ana kadar 9 karşılaşmada Beşiktaş formasını terleten Mario, 4 kez gol sevinci yaşadı.



