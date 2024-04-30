Beşiktaş'ta Jackson Muleka kafa karıştırdı!

Beşiktaş'ta son haftalarda formayı kapan Jackson Muleka, etkili görüntüsüyle yönetimin de kafasını karıştırdı.
Sezon sonu 24 yaşındaki forvetle yolları ayırmayı planlayan yönetimin, şimdilik bu kararını askıya aldığı ve performansını sürdürmesi halinde Kongolu futbolcuyu takımda tutacağı öğrenildi.
BU SEZON NE YAPTI?
Beşiktaş'ta bu sezon 43 maçta sahaya çıkan Muleka, 8 gol attı ve 1 asist yaptı.
Sezon sonu 24 yaşındaki forvetle yolları ayırmayı planlayan yönetimin, şimdilik bu kararını askıya aldığı ve performansını sürdürmesi halinde Kongolu futbolcuyu takımda tutacağı öğrenildi.
BU SEZON NE YAPTI?
Beşiktaş'ta bu sezon 43 maçta sahaya çıkan Muleka, 8 gol attı ve 1 asist yaptı.