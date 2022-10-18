BEŞİKTAŞ'IN İLK HEDEFİ HATAYSPOR

HEDEF DERBİYE GÜÇLÜ ÇIKMAK

DERBİ MAÇ NE ZAMAN?

Trabzonspor ile 2-2 berabere kalarak Süper Lig'de 10. haftayı 1 puanla kapatan Beşiktaş'ı kritik bir viraj bekliyor. Teknik direktör Valerien Ismael'in Galatasaray derbisine kadarki planı belli oldu. Siyah-beyazlılar bundan sonraki iki maçta 6 puan hedefliyor.Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. 2 gün izin yapacak siyah-beyazlılar, Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor'a konuk olacağı maçta Wout Weghorst, Rachid Ghezzal, Romain Saiss gibi önemli eksiklerine karşın kazanmak istiyor.Siyah-beyazlılar, Hatayspor maçı gibi Ümraniyespor maçını da galibiyetle tamamlayarak Galatasaray derbisine moralli ve güçlü bir şekilde çıkmayı planlıyor.Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi maç 5 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'de oynanacak. Fransız çalıştırıcı, derbiye kadar maç maç gidecek ve konsantrasyon açısından da dev karşılaşmaya özel hazırlıklar yapacak.