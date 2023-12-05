Beşiktaş'ta iki isim için imza yakın!

Hasan Arat ve ekibi, uzun süredir sözleşmelerinin yenilenmesini bekleyen milli futbolcular Salih Uçan ve Cenk Tosun ile hemen masaya oturacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta iki isim için imza yakın!
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05 Aralık 2023 11:55
Beşiktaş'ın yeni yönetimi, takımı bir an önce ayağa kaldırmak istiyor.

Siyah-beyazlı ekipte aylardır sözleşmeleri yenilenmeyen Salih Uçan ve Cenk Tosun, ilk görüşülecek isimler olacak.

MOTİVASYONLAR ARTIRILACAK

Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba'nın yürüteceği pazarlıklarda konunun bir an önce çözülerek iki futbolcunun da imzayı atıp motivasyonları artırılmak isteniyor. Ayrıca üst üste kayıplarla büyük sıkıntı yaşayan oyuncu grubuna mental destek sağlanacak.

PROBLEMLER ÇÖZÜLMEK İSTENİYOR

Takımı ligde yarışa yeniden sokmayı hedefleyen Arat ve ekibi, bunun için özel çalışmalarla problemleri çözmeye yönelik hamleler yapacak. 



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