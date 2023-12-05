Beşiktaş'ta iki isim için imza yakın!

Beşiktaş'ın yeni yönetimi, takımı bir an önce ayağa kaldırmak istiyor.
Siyah-beyazlı ekipte aylardır sözleşmeleri yenilenmeyen Salih Uçan ve Cenk Tosun, ilk görüşülecek isimler olacak.
MOTİVASYONLAR ARTIRILACAK
Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba'nın yürüteceği pazarlıklarda konunun bir an önce çözülerek iki futbolcunun da imzayı atıp motivasyonları artırılmak isteniyor. Ayrıca üst üste kayıplarla büyük sıkıntı yaşayan oyuncu grubuna mental destek sağlanacak.
PROBLEMLER ÇÖZÜLMEK İSTENİYOR
Takımı ligde yarışa yeniden sokmayı hedefleyen Arat ve ekibi, bunun için özel çalışmalarla problemleri çözmeye yönelik hamleler yapacak.
Siyah-beyazlı ekipte aylardır sözleşmeleri yenilenmeyen Salih Uçan ve Cenk Tosun, ilk görüşülecek isimler olacak.
MOTİVASYONLAR ARTIRILACAK
Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba'nın yürüteceği pazarlıklarda konunun bir an önce çözülerek iki futbolcunun da imzayı atıp motivasyonları artırılmak isteniyor. Ayrıca üst üste kayıplarla büyük sıkıntı yaşayan oyuncu grubuna mental destek sağlanacak.
PROBLEMLER ÇÖZÜLMEK İSTENİYOR
Takımı ligde yarışa yeniden sokmayı hedefleyen Arat ve ekibi, bunun için özel çalışmalarla problemleri çözmeye yönelik hamleler yapacak.