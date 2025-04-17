Beşiktaş Divan Kurulu'nda geçtiğimiz cumartesi günü Divan Başkanı Tevfi k Yamantürk'ün, eski başkan Hasan Arat'a kürsüde attığı yumrukla başlayan kavga, devam ediyor.
Yamantürk kendi ekibinin organize ettiği bir imza kampanyası başlatarak Arat'ın ihracı için girişimde bulundu.
Hazırlanan yazılı metinde Arat'ın tüzüğe aykırı eylemleri hatırlatıldı ve ihraç için imza istendi. Yamantürk'ün bu girişiminin ardından dün aynı refleks Hasan Arat cephesinden geldi.
Hazırlanan imza metninde, 35. Başkan Hasan Arat'a, Divan Başkanı Yamantürk'ün saldırısının tüzüğün 50. maddesinin a bendinde düzenlenen "Saldırı ve hakaret" eylemi kapsamında değerlendirilmesi ve ihraç edilmesi gerektiği vurgulandı. İki tarafın da hazırlanan dilekçeleri dün kulübe ulaştırdıkları bildirildi.
Beşiktaş'ta ihraç düellosu!
Beşiktaş'ta Divan Başkanı Tevfik Yamantürk ile eski başkan Hasan Arat arasında yaşanan yumruklu kavganın ardından iki taraf da birbirlerinin ihracı için imza kampanyası başlattı.
Son güncelleme 17 Nisan 2025 10:28
Beşiktaş Divan Kurulu'nda geçtiğimiz cumartesi günü Divan Başkanı Tevfi k Yamantürk'ün, eski başkan Hasan Arat'a kürsüde attığı yumrukla başlayan kavga, devam ediyor.
- 10:27 Deplasman golcüsü Victor Osimhen
- 10:25 Beşiktaş'ta ihraç düellosu!
- 10:18 Galatasaray voleybolda bütçeyi 2.5 katına çıkaracak!
- 10:18 Fenerbahçe'ye genç on numara: Fernando Carrero!
- 10:11 Benfica'dan İsmail Yüksek'e yakın takip!
- 09:55 Jose Mourinho'nun Oosterwolde planı!
- 09:41 Kerem Aktürkoğlu, dünyada zirveye oturdu!
- 09:36 Fenerbahçe, Avrupa'da devleri geçti!
- 09:32 Arda Güler için dev takas!
- 09:24 Beşiktaş'ta iki veda kararı daha!
- 09:24 Fenerbahçe'den Chiesa hamlesi!
- 09:17 Galatasaray'da motivasyon 5. yıldız!
- 09:13 Real Madrid'de Arda Güler tepkisi!
- 08:59 Josef de Souza'dan Türkiye mesajı: "Teklif gelirse dönerim"
- 08:57 Mertens'e 2 yıl 8 milyon dolar!
- 08:56 Beşiktaş'ta Berg için şartlar zorlanacak!
- 08:51 Fenerbahçe'den yıldız harekatı
- 08:45 Samsunspor, santrfor için rotasını Fransa'ya çevirdi!
- 08:25 Milan Skriniar için transfer itirafı!
- 08:21 George Gardi: "Marmoush'u Galatasaray'a önerdim"
- 08:14 George Gardi'den Galatasaray için transfer itirafları!
- 08:04 Neymar gözyaşlarıyla sahayı terk etti
- 08:00 Kevin De Bruyne için sürpriz teklif
- 07:50 Galatasaray Daikin ile Eczacıbaşı Dynavit, üçüncülük için sahada olacak
- 07:47 Berke Özer'in tercihi Galatasaray!
- 07:37 Sultanlar Ligi'nde final serisi başlıyor: VakıfBank - Fenerbahçe
- 01:47 Milli tekvandocular, Avrupa Poomsae Şampiyonası'nda 14 madalya kazandı
- 01:40 Miguel Mendez: "Fenerbahçe teklif yapıyorsa kabul etmek zorundasınız"
- 01:38 Galatasaray: "Ezeli rakibimizle oynadığımız maçların ayrı bir havası var"
- 01:15 Carlo Ancelotti: "Geleceğimi bilmiyorum, bilmek de istemiyorum"
- 00:45 Hakan Çalhanoğlu: "Devam edersek başarırız, hedefimiz final"
- 00:02 Real Madrid yıkıldı, Arsenal'den tarihi tur!
- 00:01 Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri!
- 23:57 Inter, Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükseldi!
- 23:30 Newcastle, Crystal Palace'ı evinde 5'ledi!
- 23:13 Carvajal'den Saka'ya panenka tepkisi!
- 22:49 Galatasaray, derbide Fenerbahçe'yi yenerek finale çıktı!
- 22:42 Real Madrid - Arsenal maçına VAR damgası!
- 22:02 Hentbolda Nilüfer Belediyespor, DEPSAŞ Enerji As'ı yenerek finale yükseldi
- 21:58 Hentbolda Beşiktaş, Beykoz Belediyespor'u yenerek finale yükseldi!
- 21:56 Milli halterci Aysel Özkan, Avrupa 2'ncisi oldu
- 20:45 Galatasaray'ın Final Four'daki rakibi belli oldu!
- 20:45 Fenerbahçe Opet, final serisinde 1-0 öne geçti!
- 19:30 Efeler Ligi'nde ilk finalist Ziraat Bankkart!
- 19:16 Euroleague'in en iyi savunmacısı Nick Weiler-Babb!
- 18:45 Yusuf Fehmi Genç'ten Avrupa rekoruyla birlikte iki altın madalya
- 18:27 Jose Moruinho: "Bu, seni ölümsüz yapar"
- 17:57 Juventus'ta Kenan Yıldız şoku!
- 17:42 Türkiye Kupası Finali'nin yeri ve tarihi belli oldu!
- 17:17 20 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası, Çorum'da sona erdi
- 17:07 Fikret Orman: "Bana kumpas yapan şirkete görev verildi"
- 16:57 Altınordu'da Namet Ateş imzayı attı
- 16:44 Eyüpspor'un 19 yaş altı takımından rakibi Trabzonspor'a jest
- 16:37 Milli halterci Kaan Kahriman'ın yeni hedefi olimpiyat madalyası
- 16:36 Lemina'dan Boupendza için paylaşım!
- 16:26 Yusuf Dikeç Aksaray'da sporcularla buluştu
- 16:16 Bayern Münih'ten Camavinga için dev teklif hazırlığı
- 16:08 Kırık ayağıyla bronz madalya kazandı
- 16:05 Denizlispor'da prim bilmecesi
- 15:57 Manchester United'a Zirkzee'den kötü haber!
Arda Güler için dev takas!
Real Madrid'de Arda Güler tepkisi!
Kevin De Bruyne için sürpriz teklif
Hakan Çalhanoğlu: "Devam edersek başarırız, hedefimiz final"
Real Madrid yıkıldı, Arsenal'den tarihi tur!
Real Madrid - Arsenal maçına VAR damgası!
Juventus'ta Kenan Yıldız şoku!
Bayern Münih'ten Camavinga için dev teklif hazırlığı
Manchester United'a Zirkzee'den kötü haber!
Amorim'den Altay Bayındır'ı üzen karar!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Türkiye Kupası Finali'nin yeri ve tarihi belli oldu!
-
2
Arda Güler için dev takas!
-
3
Real Madrid - Arsenal maçına VAR damgası!
-
4
Milan Skriniar için transfer itirafı!
-
5
Real Madrid yıkıldı, Arsenal'den tarihi tur!
-
6
Mertens'e 2 yıl 8 milyon dolar!
-
7
Carlo Ancelotti: "Geleceğimi bilmiyorum, bilmek de istemiyorum"
-
8
George Gardi: "Marmoush'u Galatasaray'a önerdim"
-
9
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri!
-
10
Hakan Çalhanoğlu: "Devam edersek başarırız, hedefimiz final"