Beşiktaş'ta hesaplar karıştı

Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçların ardından Başkan Hasan Arat'ın istifa etmesi, planları bozdu.
AYRILIK İKİNCİ PLANA ALINDI
3-1 kaybedilen Maccabi Tel Aviv maçının ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile ayrılık görüşmelerine hız kazandırmaya hazırlanan yönetim, Arat'ın istifası sonrası ayrılık görüşmelerini ikinci plana aldı.
YÖNETİM KURULU, ARAT'A TEPKİLİ
Arat'ın istifası sonrası yöneticiler önceliği yönetim kurulunun yeni şekli üzerine yapılacak görüşmelere verdi.
Öte yandan yönetim kurulu ile görüşme yapmadan kararını kamuoyuna duyurması sebebiyle bazı yöneticilerin Hasan Arat'a tepkili olduğu ortaya çıktı.
HÜSEYİN YÜCEL VE DİĞERLERİ NE YAPACAK?
Hasan Arat'ın istifasının ardından geçici olarak başkanlık görevine geçecek olan Hüseyin Yücel, beklemediği bu senaryo karşısında şaşkınlık yaşadı.
Yönetim Kurulu'nun önde gelen isimleri Hüseyin Yücel, Mete Vardar, Feyyaz Uçar ve Onur Göçmez, istifa ederek kulübü seçime götürecek senaryo üzerinde de duruyor.
Beşiktaş'ta yönetim kurulunun tamamen istifa etmesi halinde Denetleme Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, geçici olarak başkanlığı devralacak.
SOSYAL MEDYADA İSTİFA ÇAĞRISI
Beşiktaş taraftarlarının bir bölümü, Hüseyin Yücel'i istifaya davet ederek, yönetim kurulunun seçim kararı alması gerektiğini belirten paylaşımlarda bulundu.
AYRILIK İKİNCİ PLANA ALINDI
3-1 kaybedilen Maccabi Tel Aviv maçının ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile ayrılık görüşmelerine hız kazandırmaya hazırlanan yönetim, Arat'ın istifası sonrası ayrılık görüşmelerini ikinci plana aldı.
YÖNETİM KURULU, ARAT'A TEPKİLİ
Arat'ın istifası sonrası yöneticiler önceliği yönetim kurulunun yeni şekli üzerine yapılacak görüşmelere verdi.
Öte yandan yönetim kurulu ile görüşme yapmadan kararını kamuoyuna duyurması sebebiyle bazı yöneticilerin Hasan Arat'a tepkili olduğu ortaya çıktı.
HÜSEYİN YÜCEL VE DİĞERLERİ NE YAPACAK?
Hasan Arat'ın istifasının ardından geçici olarak başkanlık görevine geçecek olan Hüseyin Yücel, beklemediği bu senaryo karşısında şaşkınlık yaşadı.
Yönetim Kurulu'nun önde gelen isimleri Hüseyin Yücel, Mete Vardar, Feyyaz Uçar ve Onur Göçmez, istifa ederek kulübü seçime götürecek senaryo üzerinde de duruyor.
Beşiktaş'ta yönetim kurulunun tamamen istifa etmesi halinde Denetleme Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, geçici olarak başkanlığı devralacak.
SOSYAL MEDYADA İSTİFA ÇAĞRISI
Beşiktaş taraftarlarının bir bölümü, Hüseyin Yücel'i istifaya davet ederek, yönetim kurulunun seçim kararı alması gerektiğini belirten paylaşımlarda bulundu.